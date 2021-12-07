Марина Зудина показала идеальную фигуру в обтягивающих джинсах

Москва, 7 декабря. Знаменитая актриса Марина Зудина пришла на российскую премьеру фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Звезда театра и кино покорила гостей ярким образом.

Вдова режиссера Олега Табакова пришла в столичный кинотеатр «Художественный», где прошел показ кинокартины. Артистка появилась в шелковой блузке с тропическим принтом, узких джинсах с кружевной отделкой и в сапогах на высоких каблуках. Волосы Зудина убрала в пучок, а в качестве аксессуара взяла сумку с тонким металлическим ремнем.

Гости были покорены не только ярким нарядом звезды театра и кино. Поклонники были поражены фигуре 56-летней знаменитости. По их мнению, для своего возраста у артистки идеальное тело, пишет Kp.ru.

Марина Зудина ранее прокомментировала смену художественного руководителя в МХАТ имени Чехова. Вместо Сергея Женовача театр возглавил Константин Хабенский. Труппа театра с теплом встретила нового руководителя.