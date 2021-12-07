Предсказание Ванги о судьбе Украины в 2022 году поразило читателей Нyser

Киев, 7 декабря. Украина проявит твердость на пути к цели и достижению результатов в 2022 году. Такое невероятное пророчество сделала знаменитая болгарская ясновидящая Ванга, умершая в 1996 году.

Согласно предсказанию, в грядущем году мир денег и ресурсов разделит общество на богатых и бедных. Сами же финансы будут двигаться по двум потокам: к востоку и западу. Все эти факторы могут обернуться для жителей планеты экономическими потрясениями. Серьезные изменения повлияют, в том числе на украинцев.

Что касается конкретно Украины, Ванга спрогнозировала твердость на пути к цели и достижению результатов, несмотря на все скитания.

«Выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся те же люди», — цитирует Вангу издание Нyser.

Федеральное агентство новостей /

Однако далеко не все украинцы верят в такую судьбу для своей страны. Многие пользователи Сети серьезно напуганы из-за того, что на Украине вновь ничего не поменяется.

«Как люди те же? Те же клоуны что ли?»; «Будет сильно обидно, если и в 2022-м ничего не изменится»; «А цель-то собственно какая? Нет, просто если Ванга этого не сказала, то теперь узнать точно не у кого», — написали украинцы.

Предсказание Ванги о судьбе России ранее вызвало бурную реакцию у читателей болгарского издания «Факти». Провидица говорила, что Москва вступит в эпоху великого развития и процветания.