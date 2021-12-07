Преподавателя московского вуза арестовали в Омске за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Омск, 7 декабря. В Следственном комитете России по Омской области прокомментировали задержание москвича за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Как пояснили в региональном СК, преподаватель одного из вузов столицы, обвиняемый в мошенничестве, приехал в Омск, чтобы дать взятку в размере 250 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по Омской области за содействие в освобождении от уголовной ответственности и прекращении судебного процесса, сообщает «Омск-Информ».

Сотрудник ФСБ отклонил предложение. В итоге в отношении москвича было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Куйбышевский райсуд арестовал обвиняемого на два месяца.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Благовещенске начальника отдела УЭБиПК УМВД РФ по Амурской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Полицейский принял 300 тысяч рублей от главы коммерческой компании за оказание содействия в споре с другим предприятием.