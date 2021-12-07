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В Европе из-за морозов резко подскочили цены на электричество

Экономика
В Европе из-за морозов резко подскочили цены на электричество
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 7 декабря. Столбики термометров в европейских странах опустились значительно ниже средних значений. Из-за небывалых морозов в декабре цены на электричество превысили 200 евро (225,7 доллара) за мегаватт, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

В условиях холодов европейские электростанции работают в усиленном режиме. Потребление энергоресурсов увеличилось, соответственно, снизился уровень запасов газа в хранилищах. Производство электроэнергии на основе ископаемого топлива всегда было дорогостоящим, а в сейчас его стоимость выросла еще больше. По оценкам аналитиков, цены на углерод в Европе приблизились к рекордным.

«Ожидается, что европейские цены на электроэнергию в декабре останутся очень высокими. Погода в ближайшие недели, производительность французской атомной энергетики, ежедневные поставки газа из России и политика Китая в отношении угля — от всех этих факторов зависит, вырастут ли цены еще больше», — заявил руководитель отдела фундаментального анализа и моделирования компании по производству возобновляемой энергии Axpo Solutions AG Энди Соммер.

По данным «Газпрома», в первый месяц зимы Европа потратила около четверти газа из подземных хранилищ. Пришлось распечатать ПГХ, несмотря на 78% наполненности.

Аналитик «Финам» Сергей Кауфман считает, что предпосылок для скорой коррекции газовых цен нет, поэтому стоимость топлива останется высокой. Дальнейшая ситуация будет зависеть от уровня потребления и возможностей «Газпрома» нарастить поставки.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони ранее отметил, что российский экспорт газа в октябре-ноябре сократился на 25%. Однако Москва настроена на конструктивный диалог и «не заинтересована в тяжелой дискуссии», цитирует его INFOX.

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Все новости / Экономика / В Европе из-за морозов резко подскочили цены на электричество
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