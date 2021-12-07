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Петербуржцы предложили штрафовать администрацию города за халатность уборки снега
Общество
Петербуржцы предложили штрафовать администрацию города за халатность уборки снега
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» принесли в Северную столицу настоящую снежную сказку, однако рады ей далеко не все. А руководство города и вовсе не ожидало, что сказка придет, к тому же зимой. В результате чего в городе после проверки ГАТИ было заведено 45 административных дел из-за плохой уборки снега. Но оштрафуют лишь собственников зданий. А вот у петербуржцев на это имеется свое мнение.

Петербуржцы предложили оштрафовать администрацию города за халатность уборки снега
vk.com / Prt Scr

«На Беглова надо дело тоже завести, а то стрелочник людей обвиняет в том, что снег не убирают! И штраф ему в миллион, будьте добры. А то решать проблемы не умеет, а когда ему всю правду в лицо, он тебя в черный список добавляет. Горе-губернатор», — в сердцах отмечают пользователи сети «ВКонтакте».

Петербуржцы предложили оштрафовать администрацию города за халатность уборки снега
vk.com / Prt Scr

«Это ни о чем, вот на губернатора бы если завели», — выказал солидарность еще один подписчик.

Кроме того, пытливые петербуржцы не только просят штрафов чиновникам, но и предлагают им самим выйти на улицы города и взяться за лопаты.

Петербуржцы предложили оштрафовать администрацию города за халатность уборки снега
vk.com / Prt Scr

«Зима только началась, а деньги за уборку снега уже по карманам распихали! Неуважаемые чиновники, берите лопаты — и снег убирать дружно. Нечего […] в кабинетах отъедать», — отметил петербуржец.

К слову, у жителей города накопилось много вопросов не только по поводу уборки снега, но теперь и страшного гололеда. Если, предположим, снег убрать не хватает техники, то песком можно было дорожки посыпать.

Петербуржцы предложили оштрафовать администрацию города за халатность уборки снега
vk.com / Prt Scr

«Мало того, еще и открытый лед ничем не посыпают — от слова «совсем», — сетуют петербуржцы.   

Ранее ФАН писал о грядущей транспортной реформе Смольного. Изменения в законодательстве запланированы на июль 2022 года. Чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым готовили проект несколько лет. Суть реформы заключается в отмене коммерческого транспорта, то есть в городе не станет привычных маршруток, благодаря которым люди передвигаются не только удобнее, но и быстрее.

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Все новости / Общество / Петербуржцы предложили штрафовать администрацию города за халатность уборки снега
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