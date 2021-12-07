Маша Распутина подаст в суд на бывшую жену своего второго мужа

Москва, 7 декабря. Популярная певица Маша Распутина подаст в суд на бывшую супругу второго мужа Елену Захарову, которая вспомнила якобы высказывание артистки о Жанне Фриске. При этом Распутина уверяет, что никогда не позволяла себе грубостей.

Захарова пришла на программу «Прямой эфир» и вспомнила, как Распутина якобы оскорбляла коллегу по цеху. Речь идет о Жанне Фриске. По словам Захаровой, всем было жалко скончавшуюся артистку. Однако Распутина, как утверждает женщина, грубо отреагировала на смерть исполнительницы: «Распутина тогда сказала: «На одну ш*** меньше стало».

Маша Распутина, узнав о том, что говорили про нее в программе, пришла в ужас. Она указала, что намерена привлечь к ответственности экс-жену супруга. Знаменитость уже обратилась за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину.

«Мы изучили высказывания Захаровой в эфире федерального канала и полагаем, что в них может содержаться состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета). Соответствующее заявление в правоохранительные органы уже подготовлено», — сказал Жорин в интервью «СтарХит».

Жанна Фриске ушла из жизни в возрасте 40 лет. Это произошло летом 2015 года. Артистка последние году жизни боролась с раком.