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Маша Распутина подаст в суд на бывшую жену своего второго мужа

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 12:32
Шоу-бизнес
Маша Распутина подаст в суд на бывшую жену своего второго мужа
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 7 декабря. Популярная певица Маша Распутина подаст в суд на бывшую супругу второго мужа Елену Захарову, которая вспомнила якобы высказывание артистки о Жанне Фриске. При этом Распутина уверяет, что никогда не позволяла себе грубостей.

Захарова пришла на программу «Прямой эфир» и вспомнила, как Распутина якобы оскорбляла коллегу по цеху. Речь идет о Жанне Фриске. По словам Захаровой, всем было жалко скончавшуюся артистку. Однако Распутина, как утверждает женщина, грубо отреагировала на смерть исполнительницы: «Распутина тогда сказала: «На одну ш*** меньше стало».

Маша Распутина, узнав о том, что говорили про нее в программе, пришла в ужас. Она указала, что намерена привлечь к ответственности экс-жену супруга. Знаменитость уже обратилась за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину.

«Мы изучили высказывания Захаровой в эфире федерального канала и полагаем, что в них может содержаться состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.128.1 УК РФ (клевета). Соответствующее заявление в правоохранительные органы уже подготовлено», — сказал Жорин в интервью «СтарХит».

Жанна Фриске ушла из жизни в возрасте 40 лет. Это произошло летом 2015 года. Артистка последние году жизни боролась с раком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Маша Распутина подаст в суд на бывшую жену своего второго мужа
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