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Будущие члены нового Правительства Германии подписали коалиционный договор

Политика
Будущие члены нового Правительства Германии подписали коалиционный договор
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 7 декабря. Лидеры Социал-демократической и Свободной демократической партий Германии, а также «Союза90/Зеленых» подписали коалиционный договор. Церемония транслируется в прямом эфире на немецком телевидении.

Работа над текстом договора длилась несколько месяцев. Он насчитывает 177 страниц, на которых прописаны основы будущего Правительства ФРГ.

Бундестаг 8 декабря выберет нового канцлера ФРГ. Главным кандидатом является Олаф Шольц. В этот же день присягу даст кабинет министров, а члены прошлого правительства во главе с Ангелой Меркель сложат полномочия. На этом завершится процесс формирования кабмина.

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