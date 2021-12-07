Будущие члены нового Правительства Германии подписали коалиционный договор

Берлин, 7 декабря. Лидеры Социал-демократической и Свободной демократической партий Германии, а также «Союза90/Зеленых» подписали коалиционный договор. Церемония транслируется в прямом эфире на немецком телевидении.

Работа над текстом договора длилась несколько месяцев. Он насчитывает 177 страниц, на которых прописаны основы будущего Правительства ФРГ.

Бундестаг 8 декабря выберет нового канцлера ФРГ. Главным кандидатом является Олаф Шольц. В этот же день присягу даст кабинет министров, а члены прошлого правительства во главе с Ангелой Меркель сложат полномочия. На этом завершится процесс формирования кабмина.