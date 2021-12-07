Бывший президент США Трамп решил написать мемуары о своей работе

Вашингтон, 7 декабря. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что пишет мемуары о работе на посту главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Ведущая спросила политика о планах написать свои мемуары, как это делали другие президенты после ухода с поста.

«Я пишу их. Вот увидите — это очень мощная вещь», — ответил бывший американский лидер.

Политик добавил, что создаваемой книгой уже заинтересовались многие издательства. Однако точной даты и содержание мемуаров Трамп раскрывать не стал.

Ранее Дональд Трамп высказался о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. В этой ситуации Вашингтон является слабой стороной. По словам политика, это будет неравный матч, пишет Национальная служба новостей.