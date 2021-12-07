Глава Рособоронэкспорта заявил об участии компании в тендере на поставку «Спрутов» в Индию

Москва, 7 декабря. Рособоронэкспорт обязательно примет участие в индийском тендере на поставку бронетехники с легким плавающим танком «Спрут-СДМ1». Об этом заявил глава компании Александр Михеев.

По словам руководителя компании «Рособоронэкспорт» Александра Михеева, легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» является единственной в своем классе машиной, вооруженной 125-мм пушкой, которая способна потягаться в огневой мощи с основным боевым танком. Компания-производитель «Спрутов», помимо участия в тендере, также предложит передачу технологий и локализацию производства отдельных блоков, подчеркнул Михеев.

«Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для "Спрут-СДМ1", аналогов которому нет», — добавил глава компании.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт в рамках участия в четырехдневном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах пополнил свой портфель заказов на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

Накануне стало известно, что российская армия получит необычное пополнение — уникальные «летающие танки», передает «Царьград».