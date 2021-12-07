Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь

Москва, 7 декабря. Луиза Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым заявила, что актриса Марианна Вертинская оставила свою шестимесячную дочь на ее брата Бориса Хмельницкого.

Актер Хмельницкий был женат на актрисе Вертинской и прожил с ней три года. В 1978 году артистка родила дочь Дарью, но не смогла остаться с ребенком. По словам Луизы Хмельницкой, Марианне всегда было скучно любить одного мужчину, она не скрывала свои романы.

«Ей было не до воспитания Даши. И когда Даше исполнилось шесть месяцев, то пришла Марианна и говорит: «Я влюбилась». И Марианна оставила ему ребенка», — поделилась гостья с Корчевниковым.

Она добавила, что девочку воспитывали отец и бабушка. Дарья не пошла по стопам матери, а выбрала профессию дизайнера, пишет Teleprogramma.pro. У Вертинской также есть дочь Александра от первого брака с архитектором Ильей Былинкиным.

Звезда кино в разные годы состояла в отношениях с режиссерами Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским. У Вертинской были романы с операторами Александром Княжинским и Георгием Рербергом. Ранее об отношениях с Вертинской рассказал артист Валентин Смирнитский.