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Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь

Общество
Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 декабря. Луиза Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым заявила, что актриса Марианна Вертинская оставила свою шестимесячную дочь на ее брата Бориса Хмельницкого.

Актер Хмельницкий был женат на актрисе Вертинской и прожил с ней три года. В 1978 году артистка родила дочь Дарью, но не смогла остаться с ребенком. По словам Луизы Хмельницкой, Марианне всегда было скучно любить одного мужчину, она не скрывала свои романы.

«Ей было не до воспитания Даши. И когда Даше исполнилось шесть месяцев, то пришла Марианна и говорит: «Я влюбилась». И Марианна оставила ему ребенка», — поделилась гостья с Корчевниковым.

Она добавила, что девочку воспитывали отец и бабушка. Дарья не пошла по стопам матери, а выбрала профессию дизайнера, пишет Teleprogramma.pro. У Вертинской также есть дочь Александра от первого брака с архитектором Ильей Былинкиным.

Звезда кино в разные годы состояла в отношениях с режиссерами Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским. У Вертинской были романы с операторами Александром Княжинским и Георгием Рербергом. Ранее об отношениях с Вертинской рассказал артист Валентин Смирнитский.

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Все новости / Общество / Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь
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