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Group-IB составила список распространенных схем кражи денег перед новогодними праздниками

Экономика
Group-IB составила список распространенных схем кражи денег перед новогодними праздниками
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 7 декабря. Россияне перед Новым годом тратят много средств на покупку подарков, но рискуют оказаться среди жертв злоумышленников. Специалисты по расследованию киберпреступлений из Group-IB рассказали «Комсомольской правде» о пяти самых популярных способах обмана.

Многие покупатели рассматривают рекламу с товарами и натыкаются на интересные предложения. Увидев клон популярного сайта, они переводят деньги, но остаются без товара и с испорченным настроением. По словам экспертов, пострадавшие теряют на таких «покупках» десятки тысяч рублей.

Также преступники создают фальшивые порталы для торговли контрафактом от известных брендов. В таком случае человек получает изделие, но его качество оставляет желать лучшего. В Group-IB указали, что каждая пятая подделка продается через интернет.

Кибермошенники также нередко размещают в Сети объявления о продаже вещей. После общения с «клиентом» они присылают ссылку на «сервис безопасной сделки». Но после того как человек переводит деньги, «продавец» перестает отвечать на сообщения, блокируя своего собеседника.

Еще одна схема противоправных действий заточена на мужчин. Они знакомятся в социальных сетях или на сайтах знакомств с «привлекательными девушками». Мошенники общаются со своей жертвой на протяжении нескольких недель. Мужчины вскоре приглашают новых знакомых в кино или в ресторан. Те соглашаются, но присылают ссылку на «сайт с билетами». После оплаты пострадавшие оказываются без денег и девушки.

Многие россияне присылают приятелям открытки в социальных сетях. Однако злоумышленники создали сайты и приложения с поздравлениями, которые заранее заражены вирусами. Попав на такой портал, пользователь невольно может предоставить доступ к своим данным, скачав картинку с вредоносной программой.

Представители компании по борьбе с утечками данных DeviceLock ранее рассказали, как распознать аферистов во время телефонного разговора.

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