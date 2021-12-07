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Январские фьючерсы на газ подорожали на 5% за сутки

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 11:23
Экономика
Январские фьючерсы на газ подорожали на 5% за сутки

Брюссель, 7 декабря. Стоимость газа вновь растет в Евросоюзе. Общий рост составил порядка 5%. Наиболее заметное подорожание демонстрируют январские фьючерсы на голубое топливо, пишет ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Стоимость тысячи кубометров газа повторно поднялась выше 1100 долларов. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом опасений внутри стран Евросоюза. Правительства и местные промышленники считают, что топлива может не хватить на холодную зиму.

Торги на хабе TTF в Нидерландах продемонстрировали, что стоимость январских фьючерсов может достигать 1104 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был установлен в октябре этого года — тогда котировки поднимались до 1937 долларов за аналогичный объем голубого топлива.

Представители российского холдинга «Газпром» ранее заявляли, что не поддерживают экстремально высокие цены на газ. Компания считает, что для рынка необходимы умеренные ценовые предложения.

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газ топливо энергетика торги энергоносители ice
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