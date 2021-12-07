Певец Александр Панайотов рассказал о желании стать многодетным отцом

Москва, 7 декабря. Знаменитый певец Александр Панайотов пять лет состоит в официальных отношениях с Екатериной Кореневой. Артист признался, что он вместе с женой задумывается о потомстве.

Исполнитель в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» честно сообщил, что мечтает почувствовать себя отцом. Артист хочет много детей.

«Мы с женой хотим много детей. Планируем сейчас. Мы долго запрягаем, но потом быстро поедем. В центр планирования семьи пока не ходили», — констатировал 37-летний певец.

Как отметил исполнитель, есть определенная проблема. В частности, он упомянул о гастролях и напряженном графике. Артист вместе с супругой рассчитывают на высшие силы при воспитании наследников, поскольку их творческая жизнь бурлит.

Панайотов проводит достаточно много времени с женой, поскольку она его арт-директор. Поклонники тревожатся, что это может разрушить их брак. Однако Коренева развеяла миф и раскрыла секрет счастливых отношений.