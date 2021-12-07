Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 11:42
11:42
Политика
Будущие члены нового Правительства Германии подписали коалиционный договор
11:36
Политика
Бывший президент США Трамп решил написать мемуары о своей работе
11:31
Армия
Глава Рособоронэкспорта заявил об участии компании в тендере на поставку «Спрутов» в Индию
11:29
Общество
Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь
11:28
Общество
Власти ЮАР запретили заболевшим омикрон-штаммом COVID-19 покидать страну
11:27
Экономика
Group-IB составила список распространенных схем кражи денег перед новогодними праздниками
11:26
Происшествия
Окна выбило после хлопка газа в квартире в Нижнем Новгороде
11:26
Общество
Челябинский морж Рустам Исламов занимается тяжелой атлетикой в ледяной проруби
11:23
Экономика
Январские фьючерсы на газ подорожали на 5% за сутки
11:23
Общество
Снег и мороз стали причиной ограничения скорости на КАД Петербурга до 70 километров в час
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певец Александр Панайотов рассказал о желании стать многодетным отцом

Шоу-бизнес
Певец Александр Панайотов рассказал о желании стать многодетным отцом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 декабря. Знаменитый певец Александр Панайотов пять лет состоит в официальных отношениях с Екатериной Кореневой. Артист признался, что он вместе с женой задумывается о потомстве.

Исполнитель в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» честно сообщил, что мечтает почувствовать себя отцом. Артист хочет много детей.

«Мы с женой хотим много детей. Планируем сейчас. Мы долго запрягаем, но потом быстро поедем. В центр планирования семьи пока не ходили», — констатировал 37-летний певец.

Как отметил исполнитель, есть определенная проблема. В частности, он упомянул о гастролях и напряженном графике. Артист вместе с супругой рассчитывают на высшие силы при воспитании наследников, поскольку их творческая жизнь бурлит.

Панайотов проводит достаточно много времени с женой, поскольку она его арт-директор. Поклонники тревожатся, что это может разрушить их брак. Однако Коренева развеяла миф и раскрыла секрет счастливых отношений.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певец Александр Панайотов рассказал о желании стать многодетным отцом
дети панайотов семья
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать