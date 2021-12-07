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Песков: встреча Путина и Байдена не ограничена по времени

Политика
Песков: встреча Путина и Байдена не ограничена по времени
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 7 декабря. Ограничения во времени на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена не будет. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Беседа пройдет 7 декабря в 18:00 по московскому времени. В США в этот момент будет 10:00. По словам Пескова, времени будет выделено столько, сколько потребуется.

Журналисты Первого канала поинтересовались, есть ли политический контекст в том, что для российского лидера встреча пройдет вечером, а для американского — утром.

«Шесть часов (18:00) для Путина — это не вечер, это середина рабочего дня, тоже очень удобно», — ответил Дмитрий Песков.

Переговоры состоятся в формате видеоконференции. Они пройдут по защищенной линии связи.

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Все новости / Политика / Песков: встреча Путина и Байдена не ограничена по времени
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