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МОК оценил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США

Спорт
МОК оценил дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США
Global Look Press  /  Sheldon Cooper

Лозанна, 7 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм, которые пройдут в феврале в Пекине. Заявление организации приводит «Матч ТВ».

В МОК напомнили, что присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства. Международный олимпийский комитет является политически нейтральной организацией и поэтому признает право официальных лиц государств не появляться на соревнованиях.

При этом в комитете обрадовались, что американские спортсмены будут участвовать в Играх. МОК похвалил, что их участие находится за пределами политики.

Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки подтвердила, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Пекин. За спортсменами, представляющими Соединенные Штаты, остается право выбора — участвовать в соревнованиях или нет.

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сша мок олимпиада
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