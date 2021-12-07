Отряды бойцов ЦВО обеспечат безопасность запуска космического корабля «Союз МС-20»

Екатеринбург, 7 декабря. Безопасный запуск космического корабля «Союз МС-20» с японскими туристами на борту обеспечат 150 бойцов Центрального военного округа (ЦВО). Их отправили на дежурство в район запуска в России и Казахстане.

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) заступили на дежурство в России и Казахстане для обеспечения безопасного запуска космического корабля «Союз МС-20» с туристами из Японии. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба ЦВО.

«Инженерно-технические, наземные и авиационные группы, бригады военных медиков заступили на дежурство в оперативных районах России и Казахстана в Екатеринбурге и населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Караганда, Байконур, Жезказган и Аркалык, расположенных по траектории полета ракеты-носителя "Союз-2.1а"», — рассказали в ведомстве.

Обеспечивать безопасность в районе запуска космического корабля будут 150 военных и 20 единиц наземной техники. В среду, 8 декабря, ракета-носитель с «Союзом МС-20» стартует с космодрома Байконур. В состав туристического экипажа вошли президент японской корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил в соцсетях на тему запуска ракеты «Союз-СТ-Б» с космодрома во Французской Гвиане. Отправить ракету в космос удалось только с третьего раза из-за погодных условий.

В ноябре Роскосмос отчитался об успешном запуске ракеты с новым модулем для Международной космической станции. Модуль «Причал» стал последним элементом российского сегмента МКС, сообщает «Царьград».