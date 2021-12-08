Бизнесмен Карен Налбандян: Российский малый и средний бизнес дышит рынком облигаций

В условиях нестабильности экономической системы в последние полтора года инструмент эмиссии облигаций на фондовом рынке кажется все более реальным и доступным для компаний, поскольку на ценные бумаги есть спрос среди инвесторов. Данные говорят сами за себя: только за десять месяцев 2021 года более 40 компаний выпустили облигации, общий объем рынка облигаций вырос на 20% и составляет более 16,3 трлн рублей. За это же время фондовый рынок пополнился пятью миллионами новых инвесторов. Чем же так привлекательны облигации для российского малого и среднего бизнеса, в беседе с ФАН рассказал генеральный директор компании «Главторг» Карен Налбандян.

На фоне увеличения выпуска облигаций средними и малыми компаниями крупные эмитенты сокращают портфель выпусков, что, по словам Налбандяна, заставляет понервничать инвесторов. Однако, по мнению большинства аналитиков, негативные сценарии для кредиторов устойчивых компаний с понятным прозрачным бизнесом вряд ли уместны. Структура корпоративного рынка облигаций продолжит заметное пополнение компаниями малого и среднего бизнеса.

«Сегодня сектор потребительских товаров и ритейл продолжают уверенный рост, активно внедряя e-commerce. А для развития, разумеется, нужны деньги. Открылось окно возможностей и для многих смежных участников рынка, особенно, на мой взгляд, для дистрибьюторов и логистических операторов. Иными словами, новые клиенты пойдут на пользу бирже, где превалируют сырьевые компании, девелоперы и даже МФО. Приведу в пример свою компанию «Главторг» — одного из лидеров рынка дистрибуции кондитерских изделий. Ее выход на облигационный рынок является первым в своей нише. Мы планируем эмитировать облигации уже в декабре, в то время как другие компании перегретых секторов сегодня взяли паузу и придерживают выпуск минимум до января следующего года», — объяснил Налбандян.

Если рассматривать российский рынок облигаций в целом, то по состоянию на 1 октября текущего года объем рынка корпоративных облигаций составил 16,2 трлн рублей, показав рост к аналогичному периоду докризисного 2019 года на 42%. За девять месяцев 2021 года, по данным рейтингового агентства «Эксперт-РА», первоклассные эмитенты облигаций, имеющие рейтинг по российской шкале ruAA- и выше, выпустили облигации на 429 млрд рублей, что на 40% больше, чем в аналогичном периоде кризисного 2020 года. При этом объем привлеченных от размещения облигаций средств за девять месяцев 2021 года составил 226 млрд рублей, по сравнению с 163 млрд рублей в аналогичном периоде 2020 года.

Из личного архива Карена Налбандяна /

Как объяснил бизнесмен, на фоне повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ до 7,5% средняя доходность к погашению облигаций, выпущенных крупными корпоративными эмитентами, достигла уже 8,5-11%. Ставки купона по облигациям находятся в рамках 10-15% годовых, в зависимости от кредитного рейтинга заемщика.

«Мы считаем, что объем российского рынка корпоративных облигаций может и далее расти по мере повышения интереса квалифицированных инвесторов-физлиц к российским финансовым рынкам, в том числе к рынку корпоративных облигаций», — уверен руководитель «Главторга».

Он объяснил: исторически сложилось так, что российский рынок корпоративных облигаций не очень большой по сравнению с фондовым рынком или рынком гособлигаций. Как правило, связывают это с развитием системы банковского кредитования юридических лиц и долевого финансирования проектов. Особую роль на российском рынке играют облигации государственного займа и компаний с государственным участием, таких в России больше половины. Большим спросом пользуются облигации федерального займа (ОФЗ), когда у населения занимает деньги государство, а также облигации крупных нефтяных, строительных, горнодобывающих компаний, предприятий металлургии и IT-сектора.

«За два года, с 2019-го по октябрь 2021-го, количество инвесторов увеличилось практически в четыре раза на Московской бирже, в девять с половиной раз – на Санкт-Петербургской бирже. Это объясняется исторически низкими ставками по доходности банковских вкладов и популяризацией услуг брокеров. Облигации стали простым и удобным инструментом для огромной массы не только институциональных и квалифицированных инвесторов, но и физических лиц. Облигации, традиционно считающиеся консервативным инструментом, становятся интересны инвесторам и на фоне сигналов о надвигающемся обвале на рынках акций. Если акции могут упасть до нуля, то облигации практически гарантируют обещанную доходность», — подчеркнул выгоду выпуска облигаций Налбандян.

Кризисный период 2020 года показал, что российская экономика устойчива к шоковым сценариям. По предварительной оценке Росстата, ВВП России в третьем квартале 2021 года показал рост в 4,3% в годовом выражении, а к третьему кварталу допандемийного 2019 года ВВП увеличился на 0,7%. Ценные бумаги российских компаний пользуются спросом не только у российских, но и зарубежных инвесторов, которых привлекает высокая доходность, опережающая инфляцию.

«Мы уверены, что интерес к облигациям российских компаний будет только расти среди частных инвесторов, что будет способствовать восстановлению экономики, в частности реального сектора. Именно поэтому наша компания приняла решение о выходе на рынок займов. Это взвешенное решение соответствует нашей стратегии регионального развития и развития логистических сервисов с высокой добавленной стоимостью. Во-первых, позиции крупнейших российских эмитентов ценных бумаг, несмотря на краткосрочные потрясения, восстановятся уже в ближайшее время, следовательно, нет причин для инвесторов поддаваться панике. Во-вторых, сам инструмент займа при помощи эмиссии облигаций отлично себя зарекомендовал в бизнесе», — сказал спикер.

вологда.рф / город Вологда

По оценке эксперта, рынок корпоративных облигаций будет увеличиваться на 5-10% в год, особенно на фоне того, что российские компании сейчас нуждаются в поддержке и в средствах после коронакризиса. Доля небольших компаний, выходящих на рынок, также год к году будет расти, причем займы в сегменте малого и среднего бизнеса на суммы до 1 млрд рублей будут наиболее востребованными. Однако неприятные события у квазигосударственных эмитентов не исключены, а вот частный бизнес уже восстанавливается после пандемии, и он будет только набирать обороты, уверен Налбандян.

«Российский рынок облигаций будет, по нашему мнению, развиваться без стрессов еще долгие годы, а вместе с тем средний бизнес и, конечно же, малый, смогут получать средства для развития, благосостояние граждан будет расти. Поэтому мы считаем, что именно за этим рынком — будущее. Российский малый и средний бизнес дышит рынком облигаций», — заключил руководитель «Главторга».

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко высказалась о том, что покупка облигаций поможет накопить на хорошую пенсию. Только озаботится вопросом накопления средств на достойную старость надо не позднее 35-40 лет.