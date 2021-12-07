Юрист рассказала, как весело отпраздновать Новый год и не попасть на штрафы

Москва, 7 декабря. Празднование Нового года у многих ассоциируется с пышными и громкими застольями. Однако это может повлечь ряд неприятностей, в том числе штрафы и ссоры с соседями. Адвокат Майя Шевцова рассказала россиянам, как не сделать праздник мрачным.

По ее словам, под Новый год могут оштрафовать из-за веселого застолья. Например, соседи вызовут полицию, которая наведается к шумной компании и наложит штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. И это может быть неограниченное количество раз.

Шевцова напомнила о законе тишины. Она отметила, что в каждом регионе он наступает в разное время. В Подмосковье могут пожаловаться на игру на музыкальных инструментах, пение, ремонтные работы и шум от звуковой аппаратуры.

Юрист призвала быть очень внимательным при использовании пиротехники. Необходимо изучить закон и правила использования фейерверков.

«Использование пиротехники возможно только строго по инструкции завода-изготовителя, на открытой площадке без деревьев и построек, при отсутствии близко расположенных автомобилей в радиусе минимум 100 метров», — указала в разговоре с телеканалом «360» Шевцова, напомнив о запрете запуска фейерверков при сильном ветре.

Депутаты Государственной думы ранее предложили ввести ограничения на продажу спиртного в Новый год. Как считает парламентарий Султан Хамзаев, это позволит россиянам «не спиться» в новогодние праздники.