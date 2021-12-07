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МИД Китая анонсировал решительный ответ на бойкот Олимпиады со стороны США

Политика
МИД Китая анонсировал решительный ответ на бойкот Олимпиады со стороны США
twitter.com  /  @zlj517

Пекин, 7 декабря. Китайская сторона сделала строгое представление США из-за дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны перестать политизировать спорт. В противном случае такие действия могут нанести вред двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона.

«Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта», — сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что Китай намерен принять меры в ответ на решение Белого дома устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.

Как стало известно ранее, Олимпийские игры в КНР могут пройти без участия американских дипломатов. О бойкоте сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Посольство Китая в США расценило решение Вашингтона как «амбициозный» акт и «политическую манипуляцию», передает НСН.

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сша китай олимпиада
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