МИД Китая анонсировал решительный ответ на бойкот Олимпиады со стороны США

Пекин, 7 декабря. Китайская сторона сделала строгое представление США из-за дипломатического бойкота предстоящих Олимпийских игр в Пекине, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны перестать политизировать спорт. В противном случае такие действия могут нанести вред двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона.

«Действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта», — сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что Китай намерен принять меры в ответ на решение Белого дома устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.

Как стало известно ранее, Олимпийские игры в КНР могут пройти без участия американских дипломатов. О бойкоте сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Посольство Китая в США расценило решение Вашингтона как «амбициозный» акт и «политическую манипуляцию», передает НСН.