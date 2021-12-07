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Министр торговли Алжира объявил о скором открытии погранперехода с Ливией

Весь мир
Министр торговли Алжира объявил о скором открытии погранперехода с Ливией
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Алжир, 7 декабря. Министр торговли АНДР Камель Резиг подтвердил, что пограничный с Ливией переход Ад-Дабдаб откроют для передвижения коммерческого транспорта в ближайшие дни.

Заявление озвучено в кулуарах Регионального салона по производству и экспорту. Мероприятие стартовало накануне в городе Блида.

Резиг призвал алжирских бизнесменов выйти на «многообещающий рынок». Это в первую очередь касается предприятий, специализирующихся на продуктах питания и строительных материалах, которые в настоящее время крайне востребованы в соседней стране.

Министр подтвердил, что открытие погранперехода Ад-Дабдаб, расположенного западнее города Гадамес, сыграет важную роль в экономике. Возобновление коммерческого передвижения, по его словам, увеличит объем экспорта на ливийский рынок.

Ранее министры внутренних дел двух государств обсудили вопросы, связанные с открытием контрольно-пропускного пункта, а также восстановления авиасообщения и грузовых перевозок. Стороны договорились о формировании совместного комитета для обеспечения безопасности.

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ливия алжир
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