Военнослужащие ЮВО «защитили» побережье Каспия от вражеского десанта во время учений

Махачкала, 7 декабря. Свыше 300 морских пехотинцев Каспийской флотилии отработали действия по противодесантной обороне морского побережья на полигоне Аданак в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно легенде учений, силы условного противника предприняли попытку высадки морского десанта на побережье Каспийского моря. Морпехи встретили «врага» огнем из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров БТР-70М и БТР-82А. Поддержку с воздуха оказала авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

В ходе маневров военнослужащие вели противодесантную оборону в сложной тактической обстановке. Во время стрельбы наводчики бронетранспортеров осуществляли разведку целей, а также корректировку огня из пушки и пулемета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время белорусские и российские военные проведут учения на границе республики с Украиной. По его словам, маневры пройдут в два этапа с разницей в месяц, передает «Царьград».