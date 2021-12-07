Bloomberg: глава ЦРУ Бернс не стал недооценивать российский «аппетит к риску» по Украине

Вашингтон, 7 декабря. Аппетит российского руководства к риску по вопросам Украины не стоит недооценивать. С таким неоднозначным заявлением выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Bloomberg.

По словам начальника ведомства, на политику Москвы нужно отвечать и действиями по сдерживанию, и возможностью дипломатии.

«Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента (Владимира. — Прим. ФАН) Путина в вопросе Украины», — отметил глава ЦРУ.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие государства. Все заявления Запада о возможном «вторжении» РФ на Украину делаются для того, чтобы разместить войска НАТО возле российских границ.

США и Евросоюз уже подготовили новый пакет санкций на случай, если Россия «нападет» на Украину, передает НСН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщал, что Москва обеспокоена возможным присутствием военных НАТО на территории украинского государства.