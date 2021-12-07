Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 11:41
11:36
Политика
Бывший президент США Трамп решил написать мемуары о своей работе
11:31
Армия
Глава Рособоронэкспорта заявил об участии компании в тендере на поставку «Спрутов» в Индию
11:29
Общество
Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь
11:28
Общество
Власти ЮАР запретили заболевшим омикрон-штаммом COVID-19 покидать страну
11:27
Экономика
Group-IB составила список распространенных схем кражи денег перед новогодними праздниками
11:26
Происшествия
Окна выбило после хлопка газа в квартире в Нижнем Новгороде
11:26
Общество
Челябинский морж Рустам Исламов занимается тяжелой атлетикой в ледяной проруби
11:23
Экономика
Январские фьючерсы на газ подорожали на 5% за сутки
11:23
Общество
Снег и мороз стали причиной ограничения скорости на КАД Петербурга до 70 километров в час
11:22
Общество
Роспотребнадзор не исключил одновременного заражения несколькими штаммами COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bloomberg: глава ЦРУ Бернс не стал недооценивать российский «аппетит к риску» по Украине

Политика
Bloomberg: глава ЦРУ Бернс не стал недооценивать российский «аппетит к риску» по Украине
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Вашингтон, 7 декабря. Аппетит российского руководства к риску по вопросам Украины не стоит недооценивать. С таким неоднозначным заявлением выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Bloomberg.

По словам начальника ведомства, на политику Москвы нужно отвечать и действиями по сдерживанию, и возможностью дипломатии.

«Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента (Владимира. — Прим. ФАН) Путина в вопросе Украины», — отметил глава ЦРУ.

Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерений нападать на другие государства. Все заявления Запада о возможном «вторжении» РФ на Украину делаются для того, чтобы разместить войска НАТО возле российских границ.

США и Евросоюз уже подготовили новый пакет санкций на случай, если Россия «нападет» на Украину, передает НСН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщал, что Москва обеспокоена возможным присутствием военных НАТО на территории украинского государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bloomberg: глава ЦРУ Бернс не стал недооценивать российский «аппетит к риску» по Украине
украина путин сша цру бернс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать