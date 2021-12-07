Израильские ВВС нанесли удар по порту в сирийской Латакии

Дамаск, 7 декабря. Израильские ВВС нанесли удар по порту в сирийском городе Латакия, сообщает информационное агентство SANA. Целью нападения оказалась контейнерная площадка в торговой части гавани, в результате чего в том месте вспыхнул пожар.

По данным источника в вооруженных силах страны, несколько ракет с самолетов были выпущены со стороны Средиземного моря около 1:30 ночи по местному времени (02:30 по Москве).

На видеороликах, опубликованных очевидцами, был запечатлен пожар, а на фоне слышны звуки работы сирийских средств ПВО.

«Пожарным командам удалось потушить возгорание, возникшее на контейнерной площадке порта в результате агрессии Израиля. В настоящее время они работают над охлаждением объекта», — рассказал СМИ губернатор Латакии Амер Исмаил Хилал.

Местные власти сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал.

Израиль уже не в первый раз наносит удары по сирийской территории. Так, менее месяца назад, 24 ноября, появились сообщения об атаках по инфраструктурным объектам в провинции Хомс. В результате тогда погибли по меньшей мере два мирных жителя, а шестеро военнослужащих получили ранения. Кроме того, несколько зданий, ставших целями израильских ВВС, были разрушены. Ущерб мог бы быть значительнее, если бы сирийские ПВО не сбили большую часть ракет.

Незадолго до этого силы еврейского государства атаковали военные посты на западных окраинах Дамаска. Тогда обошлось без людских жертв.

Israel strikes military post near Damascus, Syria says https://t.co/tl313U9CIY — Haaretz.com (@haaretzcom) November 3, 2021

Прошлый октябрь также был примечателен сразу несколькими актами агрессии со стороны Тель-Авива.

Арабская республика и еврейское государство не имеют дипломатических отношений и фактически находятся в состоянии конфликта еще со времен «Шестидневной войны». Между ними существует множество политических разногласий, а особенно больной темой является территориальный спор, связанный с захватом израильтянами Голанских высот.

Кроме того, Дамаск тесно сотрудничает с Тегераном — ключевым региональным соперником Тель-Авива. Проиранские военные формирования вроде «Хезболлы» продолжают действовать на сирийской территории, и они также нередко становятся целью нападений ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Сотрудники базирующейся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) считают, что сегодняшний удар по порту Латакии был предпринят как раз для того, чтобы уничтожить хранившееся там оружие, принадлежащее лояльным Ирану силам.

Israel struck weapons shipment meant for Iranian militias in Syria's Latakia, war monitor says https://t.co/WOONmLWh4f — Haaretz.com (@haaretzcom) December 7, 2021

Впрочем, этот вопрос вызывает сомнения в связи с тем, что такого рода груз вряд ли стали бы хранить в данном секторе порта. К тому же видеоролики с места событий показывают, что ущерб был нанесен преимущественно коммерческой продукции, находящейся в загоревшихся контейнерах. Официальные источники пока не сообщают подробностей по данному вопросу.

#Israel bombed #Syria’s food imports tonight at the port in Latakia. The Zionist entity is our eternal enemy. It is the womb of terror and all that all that is ugly in this world. pic.twitter.com/7ukpqj5tr4 — Syrian Girl ???????????? (@Partisangirl) December 7, 2021

Ночное нападение стало уже 27-й атакой Израиля на территорию Сирийской Арабской Республики с начала 2021 года.