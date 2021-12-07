Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 11:41
11:36
Политика
Бывший президент США Трамп решил написать мемуары о своей работе
11:31
Армия
Глава Рособоронэкспорта заявил об участии компании в тендере на поставку «Спрутов» в Индию
11:29
Общество
Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь
11:28
Общество
Власти ЮАР запретили заболевшим омикрон-штаммом COVID-19 покидать страну
11:27
Экономика
Group-IB составила список распространенных схем кражи денег перед новогодними праздниками
11:26
Происшествия
Окна выбило после хлопка газа в квартире в Нижнем Новгороде
11:26
Общество
Челябинский морж Рустам Исламов занимается тяжелой атлетикой в ледяной проруби
11:23
Экономика
Январские фьючерсы на газ подорожали на 5% за сутки
11:23
Общество
Снег и мороз стали причиной ограничения скорости на КАД Петербурга до 70 километров в час
11:22
Общество
Роспотребнадзор не исключил одновременного заражения несколькими штаммами COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Израильские ВВС нанесли удар по порту в сирийской Латакии

Весь мир
Израильские ВВС нанесли удар по порту в сирийской Латакии
Prt Scr youtube.com  /  Miguelon 9

Дамаск, 7 декабря. Израильские ВВС нанесли удар по порту в сирийском городе Латакия, сообщает информационное агентство SANA. Целью нападения оказалась контейнерная площадка в торговой части гавани, в результате чего в том месте вспыхнул пожар.

По данным источника в вооруженных силах страны, несколько ракет с самолетов были выпущены со стороны Средиземного моря около 1:30 ночи по местному времени (02:30 по Москве).

На видеороликах, опубликованных очевидцами, был запечатлен пожар, а на фоне слышны звуки работы сирийских средств ПВО.

«Пожарным командам удалось потушить возгорание, возникшее на контейнерной площадке порта в результате агрессии Израиля. В настоящее время они работают над охлаждением объекта», — рассказал СМИ губернатор Латакии Амер Исмаил Хилал.

Местные власти сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал.

Израиль уже не в первый раз наносит удары по сирийской территории. Так, менее месяца назад, 24 ноября, появились сообщения об атаках по инфраструктурным объектам в провинции Хомс. В результате тогда погибли по меньшей мере два мирных жителя, а шестеро военнослужащих получили ранения. Кроме того, несколько зданий, ставших целями израильских ВВС, были разрушены. Ущерб мог бы быть значительнее, если бы сирийские ПВО не сбили большую часть ракет.

Незадолго до этого силы еврейского государства атаковали военные посты на западных окраинах Дамаска. Тогда обошлось без людских жертв.

Прошлый октябрь также был примечателен сразу несколькими актами агрессии со стороны Тель-Авива.

Арабская республика и еврейское государство не имеют дипломатических отношений и фактически находятся в состоянии конфликта еще со времен «Шестидневной войны». Между ними существует множество политических разногласий, а особенно больной темой является территориальный спор, связанный с захватом израильтянами Голанских высот.

Кроме того, Дамаск тесно сотрудничает с Тегераном — ключевым региональным соперником Тель-Авива. Проиранские военные формирования вроде «Хезболлы» продолжают действовать на сирийской территории, и они также нередко становятся целью нападений ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Сотрудники базирующейся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) считают, что сегодняшний удар по порту Латакии был предпринят как раз для того, чтобы уничтожить хранившееся там оружие, принадлежащее лояльным Ирану силам.

Впрочем, этот вопрос вызывает сомнения в связи с тем, что такого рода груз вряд ли стали бы хранить в данном секторе порта. К тому же видеоролики с места событий показывают, что ущерб был нанесен преимущественно коммерческой продукции, находящейся в загоревшихся контейнерах. Официальные источники пока не сообщают подробностей по данному вопросу. 

Ночное нападение стало уже 27-й атакой Израиля на территорию Сирийской Арабской Республики с начала 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Израильские ВВС нанесли удар по порту в сирийской Латакии
сирия израиль латакия авиаудар порт
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать