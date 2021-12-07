Washington Post: Великобритания может бойкотировать Олимпиаду в Пекине вместе с США

Лондон, 7 декабря. Власти Великобритании рассматривают возможность дипломатического бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине наряду с США. Об этом сообщает авторитетное издание Washington Post.

По информации американских репортеров, официальный Лондон еще не принял окончательное решение об отправке делегации из официальных лиц на церемонию открытия спортивного торжества. Как сообщил инсайдер из Уайтхолла, этот вопрос будет поднят на совещании глав министерств иностранных дел стран G7, которое пройдет 10–12 декабря в Ливерпуле.

«(Лондон. — Прим. ФАН) еще не принял решение. Мы активно обдумываем нашу позицию», — сообщили в Уайтхолле.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже допускал возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. Поводом для этого, по словам политика, стала «ситуация с правами человека» в Китае. Как пишет НСН, официальный Пекин в ответ на заявления о бойкоте со стороны США подчеркнул, что американских дипломатов и чиновников никто и не приглашал.