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Маск заявил о возможном прекращении экономической гегемонии США

Экономика
Маск заявил о возможном прекращении экономической гегемонии США
flickr.com  /  Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Вашингтон, 7 декабря. Американский предприниматель Илон Маск допустил существенные перемены на глобальном экономическом рынке. По его словам, позицию мирового лидера может занять Китай, чьи показатели в два или три раза превысят американские.

Основатель компании SpaceX и руководитель автопроизводителя Tesla заявил, что «мы движемся к интересному и новому миру», в котором Соединенные Штаты потеряют статус доминирующей силы на международной арене.

«Теперь мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир», — подчеркнул Маск, выступая на видеоконференции газеты The Wall Street Journal.

Миллиардер ранее рассказал, что вдохновляется разработками русских ученых. В частности, это касается ракетных двигателей.

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Все новости / Экономика / Маск заявил о возможном прекращении экономической гегемонии США
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