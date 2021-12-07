Челябинский морж Рустам Исламов занимается тяжелой атлетикой в ледяной проруби

Челябинск, 7 декабря. Житель Челябинска Рустам Исламов может находиться в ледяной воде до десяти минут. Также он поднимает в проруби под водой гири, штангу и камни. О своем хобби он рассказал изданию «Губерния — Южный Урал». Рустам отметил, что после первого купания в ледяной воде он испытал новые и невероятно приятные ощущения, а потому решил сделать свое увлечение постоянным. По его словам, организм полностью обновляется, смывает с себя всю усталость.

Чтобы выяснить, нет ли в этом вреда для здоровья, а также как правильно моржевать и кому это противопоказано, наши коллеги обратились к главному врачу Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольге Агеевой. Она отметила положительное влияние закаливания на организм человека, однако уточнила, что неподготовленному человеку сразу нырять в ледяную воду не стоит. Нужно закаляться постепенно, начиная, например, с обливания, постепенно снижая температуру воды на один-два градуса. Выброс эндорфинов при купании в ледяной воде подарит яркие и положительные эмоции.

Ранее ФАН рассказывал о достижении тюменских моржей, которое попало в Книгу рекордов России. Они совершили первый арктический заплыв в Обской губе на дистанции один километр.