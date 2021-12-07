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Политолог Михеев назвал контрпродуктивной модель поведения Зеленского

Политика
Политолог Михеев назвал контрпродуктивной модель поведения Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 7 декабря. Игра президента Украины Владимира Зеленского в «своего парня» является контрпродуктивной. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

Эксперт считает, что глава государства стал заложником модели «я такой же, как вы». По этой причине он не может стать авторитетным и эффективным в управлении. По словам политолога, Зеленский пытается выставить себя в качестве «тусовщика» на посту президента, однако такое поведение неприемлемо. Кроме того, созданный им образ вызывает сразу несколько вопросов.

«Первое: если ты такой же как я, то почему ты президент, а не я? И второй: если такой же как я, или, допустим, такой же как мой приятель, то я могу послать тебя на три буквы, и все. И вот эта вся демократия, свобода, заигрывание, игра в "своего парня" — оказывается здесь совершенно контрпродуктивным», — объяснил Михеев.

Политолог Михеев назвал контрпродуктивной модель поведения Зеленского
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Политолог привел в пример общение Зеленского с военными на линии соприкосновения в Донбассе. По словам эксперта, военнослужащие в грош не ставят своего президента. Глава Украины еще может исправить ситуацию до конца срока, уверен Михеев. Однако шансы на это становятся микроскопическими.

Ранее политолог Денис Денисов заявил, что у Владимира Зеленского слабая политика. Он находится под давлением Запада и может принимать невыгодные для Украины решения.

Национальная служба новостей сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о коллеге из Украины. По его словам, Зеленский является случайным в политике человеком.

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украина зеленский михеев
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