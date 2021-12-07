Звезды собрали 80 млн рублей на благотворительном аукционе Светланы Бондарчук

Москва, 7 декабря. Бизнесвумен Светлана Бондарчук организовала аукцион, на котором прошел показ короткометражных фильмов, созданных звездами. На мероприятии была собрана крупная сумма, деньги распределят между 15 благотворительными фондами.

Мероприятие состоялось в ресторане «Подмосковные вечера» на Рублево-Успенском шоссе, на нем присутствовал весь столичный бомонд. Одну из представленных картин — «Покупай» режиссера Данилы Козловского и актрисы Паулины Андреевой обсуждали задолго до аукциона. Ленту удалось продать за рекордные 10 млн рублей. Об этом сообщила сама артистка в Instagram.

«Спасибо аукциону за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино», — написала Андреева.

Prt Scr instagram.com / @ _paulina_andreeva_

В конце вечера Светлана Бондарчук заявила, что перед Новым годом «чудеса случаются». В общей сложности за один вечер было собрано 80 млн рублей. Эта цифра впечатлила гостей, поскольку в 2019 году удалось собрать только 61 млн рублей. В 2020-м на праздничном аукционе суммы были значительно скромнее.

В середине ноября в Москве состоялась презентация сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли. Мероприятие посетили известные артисты, включая Паулину Андрееву и ее супруга Федора Бондарчука.