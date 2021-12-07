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Компания MINI будет продавать серийный электрокар Сooper SE в России

Экономика
Компания MINI будет продавать серийный электрокар Сooper SE в России
press.bmwgroup.com  /  BMW Group

Москва, 7 декабря. Российские дилеры принимают заказы на электрический MINI Cooper SE. Производство автомобиля для РФ начнется в марте 2022 года, его стоимость составит минимум 3 млн 600 рублей, сообщает CarsWeek.

Окончательная цена будет зависеть от ввозных пошлин и сборов для электромобилей. Если налоги вырастут в следующем году, соответственно, машины автоматически подорожают.

Для россиян MINI Cooper SE представят в стартовой версии Classic и с опционным пакетом Electric. За вторую придется доплатить 250 тысяч рублей из-за предустановленной навигационной системы, камеры заднего обзора, парктроника, бесконтактной зарядки для телефона, подогрева руля, 17-дюймовых дисков колес, расширенного освещения и доступа в салон без ключа.

Принадлежащий концерну BMW бренд MINI в первой половине 2021 года реализовал 157 799 автомобилей, и это на треть больше, чем за тот же период 2020-го. Доля электрокаров выросла на 15%.

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