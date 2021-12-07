Сенатор Джабаров предрек последствия для других стран в случае отключения России от SWIFT

Москва, 7 декабря. Соединенные Штаты вряд ли будут предпринимать шаги по отключению России от международной платежной системы SWIFT, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире «России-24».

По словам российского сенатора, Москва уже тесно связана с системой мировой экономики, поэтому ее отключение от SWIFT может обернуться потерями для многих стран.

«Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT», — сказал Владимир Джабаров.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Белый дом рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT. Отмечается, что меры предназначены для сдерживания «вторжения» Москвы на территорию Украины. Журналисты Bloomberg также проинформировали, что США и ЕС могут ввести антироссийские санкции с ограничением обмена валют, передает НСН.