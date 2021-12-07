Судан и Россия обсудили развитие двусторонних отношений

Хартум, 7 декабря. Председатель переходного Суверенного совета Судана, генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан встретился с послом России в республике Владимиром Желтовым. Об этом сообщает издание Al Intibaha.

Стороны обсудили развитие сотрудничества и пути их укрепления в интересах двух стран.

«Председатель Суверенного совета Судана высоко оценил уровень дипломатических отношений между Хартумом и Москвой, подчеркнув стремление республики и дальше поддерживать партнерские взаимосвязи с дружественными и братскими государствами», — говорится в сообщении.

Владимир Желтов, в свою очередь, поблагодарил Аль-Бурхана за теплый прием. Он надеется, что отношения России и Судана перейдут на более высокий уровень на благо двух народов.

Председатель Суверенного совета ранее заявил о крепком партнерстве Хартума и Москвы. По его словам, строительство пункта материально-технического обеспечения ВМФ на побережье Красного моря находится на стадии обсуждения.