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Политолог Суздальцев заявил о нежелании России брать Украину «на поруки»

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 10:15
Политика
Политолог Суздальцев заявил о нежелании России брать Украину «на поруки»
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 7 декабря. Украина отличается проблемной элитой, поэтому Россия не собирается брать страну «на поруки». К такому выводу пришел специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

По словам политолога, некоторые депутаты Госдумы выступают за то, чтобы Москва стала куратором украинского государства и занялась развитием промышленности и инфраструктуры в стране.

«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — сказал Суздальцев в интервью «Украине.ру».

Политолог Богдан Безпалько ранее заявил, что период независимости принес на Украину беды и разруху. По его словам, даже во время Великой Отечественной войны в стране произошло меньше разрушительных событий, чем в период независимости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Россия обеспокоена возможным размещением войск НАТО на Украине, передает НСН.

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украина элита суздальцев
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