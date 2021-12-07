Политолог Суздальцев заявил о нежелании России брать Украину «на поруки»

Москва, 7 декабря. Украина отличается проблемной элитой, поэтому Россия не собирается брать страну «на поруки». К такому выводу пришел специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

По словам политолога, некоторые депутаты Госдумы выступают за то, чтобы Москва стала куратором украинского государства и занялась развитием промышленности и инфраструктуры в стране.

«Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — сказал Суздальцев в интервью «Украине.ру».

Политолог Богдан Безпалько ранее заявил, что период независимости принес на Украину беды и разруху. По его словам, даже во время Великой Отечественной войны в стране произошло меньше разрушительных событий, чем в период независимости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Россия обеспокоена возможным размещением войск НАТО на Украине, передает НСН.