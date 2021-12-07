Мордовских аграриев научат органическому земледелию

Саранск, 7 декабря. Ректор Мордовского института переподготовки кадров агробизнеса Михаил Чаткин считает, что у органического земледелия хорошие перспективы.

По мнению Чаткина, о большом потенциале органического земледелия говорят достижения предприятия «Биосфера» из Старошайговского района. Сотрудники этой компании готовы поделиться своим опытом с аграриями на площадке Мордовского института переподготовки кадров агробизнеса, сообщают «Известия Мордовии».

Бесплатные курсы по ведению органического сельского хозяйства начнут читаться с середины декабря. Свой вклад в обучение желающих внесут и специалисты Национального союза производителей и потребителей органической продукции. Прием заявлений на слушание курсов продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что аграриям Краснодарского края удалось собрать рекордный урожай. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в 2021 году было собрано 15,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса, а также 180 тысяч тонн винограда.