Локальное восстановление биткоина может оказаться «бычьей ловушкой»

Москва, 7 декабря. Биткоин вырос почти на 5% в день после падения 3 декабря. Тогда котировки крупнейшей криптовалюты упали почти на 20%. Начавшееся восстановление может быть ложной тенденцией, предупредил аналитик Никита Зуборев в материале Finam.Ru.

Эксперт указал на длительное снижение индекса доминирования биткоина, который отображает соотношение капитализации первой криптовалюты и более рисковых активов на рынке. Он также отметил достижение важно психологической отметки в 3 триллиона долларов капитализации крипторынка.

Зуборев ожидает продолжения «медвежьего» рынка. Согласно его прогнозу, трейдеры смогут увидеть котировки биткоина на уровне в 33 тысячи долларов уже в течение нескольких недель. По его мнению, долгосрочное инвестирование по-прежнему является перспективным. И все же текущая тенденция не позволяет уверенно говорить, идет ли речь о технической коррекции перед новым «бычьим» ралли или о первом обвале среди многих в ближайший год.

Биткоин пользуется наибольшей популярностью среди криптовалют у россиян, констатировали специалисты компании Brand Analytics. Они изучили более 2 миллиардов публичных постов в социальных сетях.