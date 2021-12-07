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Внедорожник китайского бренда Haval попал под обновленный «налог на роскошь»

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 09:54
Экономика
Внедорожник китайского бренда Haval попал под обновленный «налог на роскошь»
haval.ru  /  «Хавейл Мотор Рус»

Москва, 7 декабря. Список автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь» в России, расширяется ежегодно. По оценкам специалистов, в 2022 году он может пополниться в том числе за счет китайского внедорожника Haval H9.

Налогом облагаются автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Минпромторг регулярно расширяет список: например, в минувшем марте он пополнился еще 87 моделями. Эксперты прогнозируют, из-за повышения цен аналогичная судьба ждет Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, VW Tiguan R-Line, GAC GN8 Prestige GT, а также Haval H9 во всех комплектациях, кроме базовой. С минимальным оснащением стоимость внедорожника составляет 2 959 000 рублей.

В июле комиссия правительства России о законопроектной деятельности не поддержала инициативу о введении «налога на роскошь» для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн руб., машин стоимостью более 8 млн, а также яхт, катеров, самолетов и вертолетов стоимостью от 15 млн.

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