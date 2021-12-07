Определились соперники сборной России по групповому этапу ATP Cup 2022 года

Сидней, 7 декабря. Стали известные соперники мужской сборной России по групповому этапу турнира ATP Cup, который пройдет в 2022 году.

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на официальном сайте результаты жеребьевки командного турнира в Австралии. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Италии, Австрии и Австралии.

Сборную России на ATP Cup представят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, а также Евгений Донской, информирует RT. Турнир в Сиднее пройдет с 1 по 9 января 2022 года. В нем примут участие 16 национальных команд.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских теннисистов с победой на Кубке Дэвиса, который завершился в Мадриде. Национальная команда впервые с 2006 года выиграла престижный турнир.