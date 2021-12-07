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Панайотов назвал «больной мозолью» свое желание попасть на Евровидение

Общество
Панайотов назвал «больной мозолью» свое желание попасть на Евровидение
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 7 декабря. Известный певец Александр Панайотов прокомментировал свои амбиции по поводу участия в Евровидении. Артист заметил, что каждый год надеется поехать на международный вокальный конкурс, но пока этого не произошло.

Панайотов стал гостем шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». В студии обсуждалось его возможное участие в конкурсе. По словам артиста, все давно знают о его готовности.

«Это больная мозоль. Я не знаю, будет или нет отбор в следующем году. Никто до сих пор ничего не сообщал. Как говорится: только свистни — и он появится. Моя фамилия уже притча во языцех», — поделился певец.

В этом году отбор на Евровидение будет проводить телеканал «Россия», добавил Панайотов. На одном из мероприятий он видел главного продюсера Геннадия Гохштейна, но не обсуждал с ним предстоящий конкурс. Артист передал ему «пламенный привет» прямо из студии «Русского радио».

Панайотов — украинский артист, но с нулевых выступает на российской эстраде. Он мечтает однажды представить Россию на Евровидении, пишет Teleprogramma.pro. В прошлом году на конкурс отправляли певицу Манижу. С песней «Русская женщина» она заняла лишь девятое место.

Ранее Манижа сообщила поклонникам, что режиссер Ладо Кватания сделал ей предложение. Растроганная до слез артистка сказала ему «да!».

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евровидение панайотов певец
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