Доллар растет к рублю на открытии торговой сессии Мосбиржи

Москва, 7 декабря. Национальная валюта США продемонстрировала рост сразу после открытия Московской биржи по сравнению с показателями предыдущей сессии.

Курс доллара составил в 74,63 рубля, что на 32 копейки больше уровня закрытия торгов 6 декабря. Американская валюта продолжает показывать положительную динамику после падения на прошлой неделе, когда она находилась на отметке в 73,65 рубля.

Евро снизился на 18,5 копейки и торгуется на уровне в 83,69 рубля. Участники рынка наблюдают за его коррекцией к пику, достигнутому 26 ноября. Тогда курс составлял 85,61 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent на 09:30 по московскому времени продается по цене в 74,06 доллара за один баррель, поднявшись на 1,29%

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, как сообщалось ранее, может снизить цену на черное золото для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья, однако покупателям из США придется платить на 40–50 центов больше за каждый баррель.

Между тем экономист Валентин Катасонов высказал мнение, что ускорение темпов инфляции в США негативно сказывается на вере инвесторов в доллар. Вскоре они могут увидеть на графиках так называемый крест смерти, цитирует его INFOX.