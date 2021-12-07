Парад в Киеве к 30-летию ВСУ зрители назвали «дискотекой под дождем»

Данная статья является исключительно мнением корреспондента ФАН и может не совпадать с позицией редакции. В материале Полина Цыбулько делится своими впечатлениями о празднике в честь 30-летия создания ВСУ.

В Киеве состоялся военный парад, приуроченный к 30-летию создания Вооруженных сил Украины. Вместо колонн военной техники и четких боевых порядков корреспондент ФАН увидела строй замерзших и промокших до нитки солдат, с тоской слушавших выступление президента Владимира Зеленского. По итогам мероприятия вспомнилась легендарная фраза Швондера из «Собачьего сердца»: «Это какой-то позор!»

Отправляясь на парад, корреспондент ФАН представляла себе некий аналог российского военного праздника. Громкие марши, сомкнутые ряды солдат, шагающих четко в ногу, колонны грозной военной техники и так далее. Однако на Михайловской площади я обнаружила совсем другую картину: там соорудили большую концертную сцену (с нее в глаза зрителям нестерпимо светили софиты) и подвесили два огромных экрана. Перед сценой стояли несколько десятков военных в парадной форме и отчаянно мокли под мокрым снегом. Погода в этот день в Киеве была на редкость отвратительной.

Вместо новинок военной техники на Михайловскую площадь пригнали пару десятков американских автомобилей «Хаммер» — они стояли по обе стороны площади и к параду явно не предназначались. При ближайшем рассмотрении, по впечатлению корреспондента ФАН, машины оказались не новыми, но тщательно покрашенными и помытыми.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Сам парад был назначен на 18:00. А до этого на площади во всю громкость играли «Сею-вею» группы «ГоА», «Плакала» группы «Казка» и другие местные хиты. Это выглядело как подготовка к поп-концерту, и у корреспондента ФАН возник вопрос — а зачем сюда вообще позвали военных?

Торжества в честь юбилея ВСУ в этом году одновременно запланировали в Киеве, Харькове, Краматорске, Львове, Одессе и Озерном. Между этими городами был запланирован телемост с участием Зеленского. На главной площади Киева все ждали, что в шесть вечера на больших экранах появится президент и начнется некое действо. Вместо этого начался какой-то «бардак»: дождь припустил не на шутку, музыку выключили, а военных распустили из строя. Они разбрелись по краям площади в поисках хоть какого-то укрытия от снега. Было видно, что у многих из них уже зуб на зуб не попадал.

Через четверть часа поп-музыку снова включили на полную громкость. Под нее, чтобы немного согреться, начали подплясывать местные журналисты, скопившиеся у подножия группового памятника княгине Ольге, апостолам Андрею, Кириллу и Мефодию. Один из корреспондентов пришел в яркой оранжевой куртке, на спине у него большими черными буквами было написано нецензурное слово — созвучно слову «офигенно». Эта надпись, безусловно, очень подходила к обстановке военного праздника.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Наконец, раздался условный сигнал — военные вновь выстроились в шеренги перед сценой, а на огромных экранах началась трансляция главного парада к 30-летию ВСУ. Он происходил в Харькове. Там на площади Свободы собрались высшие генералы и руководство страны во главе с Зеленским. Раздался гимн Украины в исполнении военного оркестра, и тут выяснилось, что организаторы не смогли нормально отладить трансляцию — она шла с большими перебоями. Со стороны это выглядело по-дурацки: военные в свой праздник сначала полминуты слушали гимн, потом наступила неловкая тишина. Солдаты молча стояли с выпученными от значимости момента глазами. Сверху на них продолжал лить неугомонный дождь.

Наконец, началась торжественная речь Зеленского, с которой он выступал по телемосту из Харькова. Он заявил, что традиции украинского войска «насчитывают тысячелетия и развивались они от Киевской Руси до Антигитлеровской коалиции». Президент напомнил, что площадь Свободы в Харькове — самая большая в Европе, потому что свобода для Украины — главная ценность.

Но на эту свободу якобы «покушается агрессия России», в очередной раз начал «старую песню» Зеленский. Напомним, на протяжении нескольких лет на Украине заявляют о некой «российской агрессии», существование которой Киев так и не смог доказать. В Москве в свою очередь неоднократно подчеркивали, что выступают за территориальную целостность соседней страны и никаких планов «по наступлению» у России нет.

Далее Зеленский перечислил, какое оружие поступает в ВСУ. Он упомянул, что на Украине начато серийное производство комплекса «Нептун», а от США получены ПЗРК «Джавелин». По словам президента, в стране запущена «комплексная ракетная программа», а в Харькове будут переданы армии бронеавтомобили. На вооружение приняты «Лелеки» и «Байрактары», идет работа над ракетным стартовым комплексом в Канаде. Кроме того, скоро на Украине будет построен завод по производству беспилотников.

«Мы строим наш новый военно-морской флот, подписали с Британией соглашение на 60 млрд гривен на передачу катеров и баз (британское Экспортно-кредитное агентство выделило Украине кредит на 10 лет, за эти деньги Киеву продадут списанные британские корабли. — Прим. ФАН)», — заявил президент Украины.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

От перечисления этих достижений осталось двойственное чувство: власть Украины — страны, привыкшей самостоятельно производить боевую технику, — предлагала своим военным гордиться тем, что их вооружают иностранцы. Судя по лицам мужчин в строю, в этот момент гордость их явно не переполняла, считает корреспондент ФАН.

А фантазия Зеленского продолжала парить. В своей речи он зачем-то перенесся на семь лет назад, когда в Донбассе шли бои за Саур-Могилу, в которых Украина потерпела сокрушительное поражение. Затем он вспомнил крушение Ан-24, случившееся год назад (из-за того, что старый учебный самолет был изношен до полной непригодности).

«Мы потеряли более 50 курсантов. Именно здесь, в Харькове, с ними прощалась вся Украина. Вечная память им», — сказал Зеленский, и опять объявили минуту молчания.

Потом он перешел к поводам для гордости — создание кибервойск, защитницы-женщины, которых в ВСУ служит 32 тысячи, военные капелланы, ветераны, военные, которые неведомым способом «принесут мир в Донецк, Луганск и Крым».

«Мы безмерно благодарны всем вам. Низко кланяемся всем нашим военным сегодня, завтра и каждый день. С 30-й годовщиной вас! Слава украинским воинам, Украине слава!» — бодрячком завершил выступление Зеленский.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Впрочем, эти слова президента Украины услышали немногие зрители. Почти все, кто достоял-таки на площади до речи президента, ушли задолго до ее окончания. Скорее всего, потому, что украинцы не услышали в ней ни внятных поводов для гордости, ни отчета о каких-то серьезных успехах.