«Виноваты не мы, а коммунальщики»: автомобилисты Петербурга жалуются на 9-балльные пробки

Коммунальные службы Санкт-Петербурга не успели справиться с осадками, которые принес циклон «Бенедикт», как в понедельник, 6 декабря, пришел новый циклон — «Даниэль» — и накрыл город снегопадом. Утро вторника, 7 декабря, началось с 8-балльных пробок, а позже «Яндекс.Карты» показали все 9 баллов.

Удивительно, что прогноз погоды всегда проходит мимо коммунальных служб и как всегда они не готовы к обильному снегопаду. Автовладельцы отмечают, что многие трассы сейчас остались минимум без одной полосы, поскольку большой слой снега не дает нормально передвигаться на машине.

«Сегодня на Блюхера стоят знаки: стоянка по понедельникам запрещена — уборка снега. Все жители до единого убрали машины, нет ни одной. Но уборочной техники тоже нет! Снег не убирали, а виноваты жители. Виноваты коммунальщики!» — написала в Сети жительница города.

Prt Scr /

Уже в знакомом читателям ФАН Кировском районе утром 7 декабря машины еле двигались, а коммунальных служб поблизости не наблюдалось.

«В сторону Ленинского проспекта машина ехали со скоростью 10 км/ч. В понедельник вечером коммунальщики почистили входы в метро — на этом работа была благополучно закончена», — рассказала жительница района.

Prt Scr /

Движение в некоторых частях города буквально парализовано, «Яндекс.Карты» горят алым цветом.

Prt Scr /

«Центр весь в сугробах, на Марата заезжать страшно: единственный ряд — трамвайные пути. На Обводном посередине полосы — сугроб, чуть не впечаталась, блин. Невский район нечищен, север города — также. Три дня по городу каталась, проблемы с чисткой даже на Невском. На Миргородской на пересечении с Кременчугской сугроб на полторы полосы прямо на перекрестке. На Тульской на пересечении с Текстильщиками такое же безобразие. Марата вся — один большой сугроб, дважды там оказывалась и дважды на себя за это ругалась — эту улицу никогда не чистят», — пишут пользователи Сети.

Prt Scr /

Большинство заторов образовалось в центре Петербурга, а также в Петроградском, Калининском и Красногвардейском районах. Люди опаздывают на работу, а коммунальные службы, видимо, решили и вовсе на нее не выходить.

Prt Scr /

Ранее ФАН писал, что петербуржцы отправляют правительству города жалобы на некачественную уборку снега на улицах Северной столицы, но в ответ встречают только равнодушие и игнорирование своих сообщений. В Сети даже была опубликована петиция, в которой петербуржцы призвали главу города Александра Беглова разобраться с уборкой снега.