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Ученые CERN впервые измерили точное время жизни бозона Хиггса

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 09:39
Наука
Ученые CERN впервые измерили точное время жизни бозона Хиггса
cern.ch  /  CERN

Женева, 7 декабря. Физики из Европейской организации ядерных исследований (CERN) провели исследование и смогли впервые определить максимальное четкое время жизни частицы бозон Хиггса.

Данную частицу регулярно производили на Большом адронном коллайдере (БАК). Это помогло ученым подробно изучить все ее характеристики, но из-за крайне маленьких размеров не все свойства можно точно определить.

Исследователи использовали иной метод и рассмотрели свойство массовой ширины. Он представляет собой диапазон возможных масс, которым может обладать частица. Ученым удалось вычислить, что время жизни бозона Хиггса достигает 210 йоктосекунд.

Специалисты ЦЕРН заявили о рождении сразу трех больших W-бозонов в результате столкновения частиц на Большом адронном коллайдере. Эти частицы считаются одними из самых фундаментальных строений во Вселенной.

Международная группа физиков объявила об открытии новой частицы экзотического тетракварка Tcс+, передает «Ридус». Это первый и единственный из известных науке очарованный тетракварк.

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коллайдер бозон хиггса
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