Бестактные вопросы о будущем вывели спокойную Лизу Арзамасову из себя

Москва, 7 декабря. Актриса Лиза Арзамасова достаточно спокойный человек и не реагирует на острые высказывания интернет-пользователей. Однако ее терпению пришел конец. Бестактный вопрос о ее будущем с супругом Ильей Авербухом вывел артистку из себя.

Знаменитость фактически объявила войну «экспертам» в области отношений. Артистка не стала скрывать, что ей неприятно получать сообщения от якобы переживающих за ее будущее пользователей Сети. Она удалила комментарий одного из фолловеров и призвала держать свое мнение при себе.

«Знатоки человеческих душ, идите лесом! Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите. Мы умеем ценить каждый день. Мы предпочитаем быть счастливыми здесь и сейчас и рулить по своей дороге с удовольствием», — написала звезда сериала «Папины дочки» на своей странице в Instagram.

Поклонники кинодивы поддержали ее, отметив, что согласны с высказыванием звезды. Они были в восторге от смелого заявления актрисы и пожелали ей быть счастливой и не смотреть на злопыхателей, пишет «Вечерняя Москва».

В августе Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Девушка родила от своей супруга Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в конце прошлого года. Ребенка назвали Львом.