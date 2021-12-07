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«Этот день в истории». Что произошло 7 декабря, праздники, факты, люди

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7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. В 1944 году была подписана Конвенция о международной гражданской авиации. В конференции участвовали 52 государства, они договорились о разделении воздушного пространства.

Землетрясение 1988 года в Армении разрушило 21 город, а под завалами погибли 25 тысяч человек. Больше всего пострадал город Ленинакан, он лишился 80% жилищного и производственного фондов. За 30 секунд из земной коры высвободилась энергия, равная силе взрыва десяти атомных бомб.

В этот день в 1769 году Екатерина II учредила «Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия». За 150 лет своего существования «Георгий» высшей категории вручался лишь 25 раз. После революции 1917 года новая власть упразднила орден вместе с другими символами царской власти.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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