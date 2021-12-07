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Более 130 жителей Амурской области получили «дальневосточный гектар»
Общество
Более 130 жителей Амурской области получили «дальневосточный гектар»
ТАСС  /  Юрий Смитюк/

Благовещенск, 7 декабря. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход реализации в регионе программы «Дальневосточный гектар». Жители области, получившие земли пять лет назад, с 1 октября могут оформить участки в собственность. По словам Орлова, программа работает успешно, так как граждане охотно берут землю как для занятий сельским хозяйством, так и для строительства домов. На данный момент на территории региона в собственность оформлено уже 132 «дальневосточных гектара», из них 128 — в этом году, сообщает AmurInfo.

При этом в течение 2021 года еще 737 жителей получили участки, которые можно будет в перспективе оформить в собственность. Наибольшим спросом пользуются земли в Ивановском, Серышевском, Благовещенском и Свободненском районах. В общей сложности за время действия программы в регионе оформлено 8246 участков.

Ранее ФАН сообщал, что россияне, проживающие в арктическом регионе, получили право на получение бесплатных земель под личное пользование. Первые полтора года участок будет выделяться только местным жителям, с 1 февраля 2022 года уже все россияне смогут принять участие в программе «Арктический гектар».

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дальневосточный гектар
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