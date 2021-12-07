Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 11:39
11:36
Политика
Бывший президент США Трамп решил написать мемуары о своей работе
11:31
Армия
Глава Рособоронэкспорта заявил об участии компании в тендере на поставку «Спрутов» в Индию
11:29
Общество
Сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила полугодовалую дочь
11:28
Общество
Власти ЮАР запретили заболевшим омикрон-штаммом COVID-19 покидать страну
11:27
Экономика
Group-IB составила список распространенных схем кражи денег перед новогодними праздниками
11:26
Происшествия
Окна выбило после хлопка газа в квартире в Нижнем Новгороде
11:26
Общество
Челябинский морж Рустам Исламов занимается тяжелой атлетикой в ледяной проруби
11:23
Экономика
Январские фьючерсы на газ подорожали на 5% за сутки
11:23
Общество
Снег и мороз стали причиной ограничения скорости на КАД Петербурга до 70 километров в час
11:22
Общество
Роспотребнадзор не исключил одновременного заражения несколькими штаммами COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик

Весь мир
В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик
wikipedia.org  /  franek2 / CC3

Тегеран, 7 декабря. По неофициальным данным, в сухом доке иранского порта Бендер-Аббас перевернулся строящийся разведывательный корабль «Талайе».

В Twitter опубликована короткая видеозапись, на которой несколько человек пытаются удержаться за поручни накренившегося корабля, стоящего в полупустом доке. Также старший сотрудник аналитической группы HawkEye 360 Крис Биггерс привел спутниковые снимки компании Planet, которая поставляет своим клиентам актуальные данные космической разведки.

Несмотря на плохое качество изображения на фотографии, сделанной 4 декабря, можно опознать силуэты палубных надстроек, которые при опрокидывании корабля легли на стены дока. Ряд СМИ без указания источников сообщил, что в результате происшествия погиб по меньшей мере один служащий ВМС Ирана. Власти страны появившиеся публикации не комментировали.

«Талайе» был спроектирован на основе фрегатов класса «Моудж», однако его конструкция была изменена с целью обеспечения меньшей заметности для средств радиоэлектронной разведки противника. Сообщается, что его строительство, начавшееся в 2013-м и позже приостановленное, возобновилось относительно недавно. Все это время судно находилось в доках Бендер-Аббаса.

СМИ указали на череду происшествий в ВМС Ирана в этом году, наиболее трагическим среди которых стало затопление вспомогательного судна «Харг» — крупнейшего военного корабля Исламской Республики. По неустановленной причине на борту начался пожар, который за 20 часов так и не удалось локализовать, после чего судно пошло ко дну. Весь экипаж был своевременно эвакуирован. Некоторые источники предположили, что катастрофа произошла в результате диверсии или атаки, поскольку Иран находится в условиях «танкерной войны» с Израилем и США, на которую списали и другие похожие инциденты.

Тем не менее происшествие с «Талайе», вероятно, произошло по более заурядной причине — корабль мог опрокинуться из-за ошибки при постановке судна на кильблоки (доковые опорные устройства). В частности, на спутниковых снимках, сделанных в первой половине года, «Талайе» стоит у причала рядом с плавучим доком, а на более поздних фотографиях — уже напротив того места, где позже перевернулся. Сухой док в тот момент был занят другим кораблем такого же класса — фрегатом «Джамаран», о чем свидетельствует различимый на его палубе номер (76). Версию об аварии в процессе установки на опоры косвенно подтверждает и еще не полностью удаленная из дока вода.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик
авария иран порт вмс ирана бендер-аббас
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать