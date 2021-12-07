В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик

Тегеран, 7 декабря. По неофициальным данным, в сухом доке иранского порта Бендер-Аббас перевернулся строящийся разведывательный корабль «Талайе».

В Twitter опубликована короткая видеозапись, на которой несколько человек пытаются удержаться за поручни накренившегося корабля, стоящего в полупустом доке. Также старший сотрудник аналитической группы HawkEye 360 Крис Биггерс привел спутниковые снимки компании Planet, которая поставляет своим клиентам актуальные данные космической разведки.

Несмотря на плохое качество изображения на фотографии, сделанной 4 декабря, можно опознать силуэты палубных надстроек, которые при опрокидывании корабля легли на стены дока. Ряд СМИ без указания источников сообщил, что в результате происшествия погиб по меньшей мере один служащий ВМС Ирана. Власти страны появившиеся публикации не комментировали.

In the dry dock at the EIranian Navy shipyard in Bandar Abbas, the famous Iranian long-term construction - the "Talaiyeh" reconnaissance ship-overturned #Iran pic.twitter.com/ZPbPjERA0t — Middle East Update (@islamicworldupd) December 6, 2021

«Талайе» был спроектирован на основе фрегатов класса «Моудж», однако его конструкция была изменена с целью обеспечения меньшей заметности для средств радиоэлектронной разведки противника. Сообщается, что его строительство, начавшееся в 2013-м и позже приостановленное, возобновилось относительно недавно. Все это время судно находилось в доках Бендер-Аббаса.

???????????????????????? #Iran - Hoy se ha producido en Irán otro incidente de difícil explicación, el hundimiento en el dique seco de la fragata IRIS "Talayieh".



???? Posiblemente pueda englobarse dentro de esta guerra oculta de la que hablamos hace unos meses:https://t.co/6BkrXU1Uck — Revista Ejércitos (@REjercitos) December 6, 2021

СМИ указали на череду происшествий в ВМС Ирана в этом году, наиболее трагическим среди которых стало затопление вспомогательного судна «Харг» — крупнейшего военного корабля Исламской Республики. По неустановленной причине на борту начался пожар, который за 20 часов так и не удалось локализовать, после чего судно пошло ко дну. Весь экипаж был своевременно эвакуирован. Некоторые источники предположили, что катастрофа произошла в результате диверсии или атаки, поскольку Иран находится в условиях «танкерной войны» с Израилем и США, на которую списали и другие похожие инциденты.

Iranian naval vessel Talaiyeh which was under construction at Bandar Abbas in southern Iran has capsized in dry dock, killing one Navy personnel.https://t.co/G7Ikz82TA5 — Iran International English (@IranIntl_En) December 6, 2021

Тем не менее происшествие с «Талайе», вероятно, произошло по более заурядной причине — корабль мог опрокинуться из-за ошибки при постановке судна на кильблоки (доковые опорные устройства). В частности, на спутниковых снимках, сделанных в первой половине года, «Талайе» стоит у причала рядом с плавучим доком, а на более поздних фотографиях — уже напротив того места, где позже перевернулся. Сухой док в тот момент был занят другим кораблем такого же класса — фрегатом «Джамаран», о чем свидетельствует различимый на его палубе номер (76). Версию об аварии в процессе установки на опоры косвенно подтверждает и еще не полностью удаленная из дока вода.