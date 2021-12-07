Песков: Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к «нормандскому формату»

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин не планирует предлагать главе Белого дома Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке». Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча президентов назначена на 7 декабря. Переговоры пройдут в формате видеоконференции.

«Это самодостаточный формат», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о «нормандской четверке».

Линия видеосвязи будет закрыта, рассказал ранее представитель Кремля. Он исключил прямую трансляцию переговоров. Кремль позже покажет первые кадры со встречи. Владимир Путин и Джо Байден обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины, размещение сил НАТО недалеко от границ России и гарантии безопасности.