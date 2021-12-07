Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 10:09
10:06
Весь мир
В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик
10:04
Общество
Врач Соловьев усомнился в способности масок защитить от омикрон-штамма COVID-19
10:03
Экономика
Локальное восстановление биткоина может оказаться «бычьей ловушкой»
10:01
Происшествия
Силовики задержали подростка-анархиста за призывы к насилию над полицией под Ярославлем
10:00
Общество
«Виноваты не мы, а коммунальщики»: автомобилисты Петербурга жалуются на 9-балльные пробки
10:00
Общество
Детокс-коуч Пахолюк объяснила, почему похудение к Новому году не самая лучшая затея
09:54
Экономика
Внедорожник китайского бренда Haval попал под обновленный «налог на роскошь»
09:53
Общество
Более десяти петербуржцев попали в больницу с обморожениями конечностей
09:52
Происшествия
Мощный взрыв привел к обрушению здания в портовом районе на юго-востоке Франции
09:48
Происшествия
Под Красноярском школьники подожгли дом учителя ради видео в TikTok
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков: Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к «нормандскому формату»

Политика
Песков: Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к «нормандскому формату»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин не планирует предлагать главе Белого дома Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке». Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча президентов назначена на 7 декабря. Переговоры пройдут в формате видеоконференции.

«Это самодостаточный формат», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о «нормандской четверке».

Линия видеосвязи будет закрыта, рассказал ранее представитель Кремля. Он исключил прямую трансляцию переговоров. Кремль позже покажет первые кадры со встречи. Владимир Путин и Джо Байден обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины, размещение сил НАТО недалеко от границ России и гарантии безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков: Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к «нормандскому формату»
путин песков байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать