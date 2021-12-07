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Глава МИД Украины Кулеба не рассчитывает на прорывы от переговоров Путина и Байдена

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 09:23
Политика
Глава МИД Украины Кулеба не рассчитывает на прорывы от переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 декабря. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден во время предстоящих переговоров вряд ли достигнут каких-то прорывов, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По мнению дипломата, скорее всего лидеры обозначат свои позиции по определенным вопросам, после чего будут действовать разные команды.

«Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация», — сказал глава ведомства на телевидении.

Он добавил, что Джо Байден может послать Москве сигнал на тему того, как поступят союзники Украины в случае «нападения» России.

Читатели Die Zeit ранее уже поглумились над Кулебой после заявлений о «российском вторжении». По их мнению, министр пытается выманить у западных стран деньги и оружие. До этого в МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России», передает НСН.

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