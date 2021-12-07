Лондон, 7 декабря. Читатели газеты Daily Express, возмутившись публикацией о мнимом «вторжении» российских войск на Украину, потребовали не демонизировать РФ. Они считают, что СМИ намеренно настраивает аудиторию против Москвы.

Издание представило материал, в котором рассказало о «российской угрозе» Украине. Пользователи, ознакомившись со статьей, посоветовали авторам посмотреть на карту и учить географию.

Один из фолловеров напомнил, что Украина не входит в состав Европейского союза, следовательно, никакой угрозе ЕС нет. Другой читатель подчеркнул, что опасений быть не должно, поскольку Украина — не член НАТО, и у Великобритании нет никаких обязательств перед Киевом. Третий и вовсе обвинил президента США Джо Байдена в намеренных провокациях против России.

«Я не фанат (экс-президента США Дональда. — Прим.ФАН) Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. (Американский лидер Джо. — Прим.ФАН) Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?» — написал комментатор, раскритиковав статью издания.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» и подчеркнула, что не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что никто не должен беспокоиться. Более того, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.