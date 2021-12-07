Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 10:11
10:11
Происшествия
Силовики задержали в Липецке двух посредников наживавшихся на пенсионерах аферистов
10:09
Общество
Мастера спорта России не приняли на работу учителем физкультуры в забайкальском селе
10:06
Весь мир
В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик
10:04
Общество
Врач Соловьев усомнился в способности масок защитить от омикрон-штамма COVID-19
10:03
Экономика
Локальное восстановление биткоина может оказаться «бычьей ловушкой»
10:01
Происшествия
Силовики задержали подростка-анархиста за призывы к насилию над полицией под Ярославлем
10:00
Общество
«Виноваты не мы, а коммунальщики»: автомобилисты Петербурга жалуются на 9-балльные пробки
10:00
Общество
Детокс-коуч Пахолюк объяснила, почему похудение к Новому году не самая лучшая затея
09:54
Экономика
Внедорожник китайского бренда Haval попал под обновленный «налог на роскошь»
09:53
Общество
Более десяти петербуржцев попали в больницу с обморожениями конечностей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Daily Express раскритиковали статью о «российской угрозе» Евросоюзу

Политика
Читатели Daily Express раскритиковали статью о «российской угрозе» Евросоюзу
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 7 декабря. Читатели газеты Daily Express, возмутившись публикацией о мнимом «вторжении» российских войск на Украину, потребовали не демонизировать РФ. Они считают, что СМИ намеренно настраивает аудиторию против Москвы.

Издание представило материал, в котором рассказало о «российской угрозе» Украине. Пользователи, ознакомившись со статьей, посоветовали авторам посмотреть на карту и учить географию.

Один из фолловеров напомнил, что Украина не входит в состав Европейского союза, следовательно, никакой угрозе ЕС нет. Другой читатель подчеркнул, что опасений быть не должно, поскольку Украина — не член НАТО, и у Великобритании нет никаких обязательств перед Киевом. Третий и вовсе обвинил президента США Джо Байдена в намеренных провокациях против России.

«Я не фанат (экс-президента США Дональда. — Прим.ФАН) Трампа, но когда он был у власти, не было военной напряженности из-за Украины. (Американский лидер Джо. — Прим.ФАН) Байден входит и снова начинает подстегивать Россию. Что не так с этими людьми?» — написал комментатор, раскритиковав статью издания.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» и подчеркнула, что не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что никто не должен беспокоиться. Более того, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Express раскритиковали статью о «российской угрозе» Евросоюзу
украина россия евросоюз
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать