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Переговоры Владимира Путина с Нарендрой Моди и Джо Байденом: итоги и прогнозы
Общество
Переговоры Владимира Путина с Нарендрой Моди и Джо Байденом: итоги и прогнозы
Федеральное агентство новостей  / 

США и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Этот вопрос президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе беседы, которая запланирована на 7 декабря. Повод для дополнительных санкций — фейки западных СМИ о якобы готовящемся нападении России.

Почему ежегодные фейки о «российском вторжении» именно в 2021 году стали такими истеричными? Является ли отключение России от системы банковских платежей объявлением войны? О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин и почему для этих переговоров понадобилась очная встреча? Насколько эффективно содружество БРИКС, устранимы ли противоречия между Индией и Китаем? Почему США могут нести демократию в Югославию, Никарагуа, Ливию, Панаму или Ирак, а Россия на Украину — нет? Может ли Запад от санкций перейти к торговой блокаде России?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Борис Волхонский, филолог-востоковед, начальник сектора Азия Российского института стратегических исследований (РИСИ);

— Рафаэль Ордуханян, политолог-американист.

Эфир пройдет во вторник, 7 декабря, в 12:00.

Переговоры Владимира Путина с Нарендрой Моди и Джо Байденом: итоги и прогнозы
kremlin.ru / Администрация президента России

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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