Школьник из Якутии дал имя корове, которую попросил у Путина во время прямой линии

Якутск, 7 декабря. Корову, которую школьник из Якутии попросил у президента России Владимира Путина, назвали Кэскилээнэ. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев.

Пользователи Сети ранее распространили информацию о 13-летнем школьнике, который сумел дозвониться на прямую линию с президентом России. Тогда мальчик рассказал, что его семья владеет небольшим стадом, но недавно умерла корова, которая давала много молока.

В связи с этим он попросил помочь его семье приобрести новую кормилицу. Просьбу направили в Минсельхоз Якутии. В итоге ведомство предложило семье поучаствовать в программе «Агростартап» и таким образом получить грант на приобретение рогатого скота.

Однако позднее обращение школьника изучили на совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Как сообщил Николаев, корову уже передали семейству.

«Я с Алешей созванивался, он рассказал, что корову назвал Кэскилээнэ. Кэскил – это в переводе будущее», — поделился глава республики в интервью РИА Новости.

Прямая линия Владимира Путина состоялась 30 июня. Мероприятие длилось 3 часа 42 минуты. За это время российский лидер успел ответить в эфире на 68 вопросов сограждан.